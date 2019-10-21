رياضة | باريس سان جيرمان يعود للمنافسة على ضم دوناروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعود للمنافسة على ضم دوناروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يسعى لتجديد محاولاته للتعاقد مع حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع كيلور نافاس قادماً من ريال مدريد خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية,

ويتطلع باريس سان جيرمان للتوقيع مع حارس مرمى يستمر معه طويلاً.

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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن سان جيرمان قدم عرضًا لميلان لضم دوناروما.

وأفاد التقرير أن عرض سان جيرمان قد يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وتقديم ألفونس أريولا المعار إلي ريال مدريد، في صفقة تبادلية.

يذكر أن أريولا يقدم مستويات قوية مع ريال مدريد علي الرغم من تواجده بديلاً للبلجيكي تيبو كورتوا.