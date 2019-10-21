رياضة | ميدو: التحكيم وراء هزيمة المقاصة أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: التحكيم وراء هزيمة المقاصة أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أحمد حسام ميدو، عن تقييمه لتجربته مع الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن، مؤكدًا أن الفريق يقدم مستوي مقبول.

وواصل ميدو، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه خاض مباريات قوية منذ بداية الموسم، ونجح في تقديم مباراة كبيرة أمام المصري وحصد نقاط المباراة، مشيرًا إلى أن التعثر الوحيد كان في مواجهة الجونة.

وعن مواجهة الزمالك، قال ميدو: "الفريق قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك من ناحية النتيجة، لكننا خسرنا بسبب عدم احتساب الحكم لضربتين جزاء لصالحنا".

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وتطرق ميدو للحديث عن المنافسة بالدوري، قال ميدو: "الأهلي والزمالك وبيراميدز هم أقوى 3 فرق في البطولة بدون منافسة، عندهم قائمة قوية جدًا وقادرين على حجز أول 3 مقاعد في جدول الترتيب".

وتابع ميدو: "في أكتر من فريق آخر هيتنافسوا على المركز الرابع منهم مصر للمقاصة، وأتمنى إننا ننجح في تحقيق دة ونوصل للكونفيدرالية".

وأنهي ميدو تصريحاته: "جائز إنه يحصل مفاجأة ولكن دة بنسبة لا تتخطي الـ25%، وكان هيحصل دة الموسم الماضي، لما المقاولون العرب كانت هتخطف المركز الثالث من بيراميدز".