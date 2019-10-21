تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة التاسعة الإثنين 21 أكتوبر 2019 الخليج 365 اختتمت مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، والتي شهدت أهداف عديدة ومفاجأت.

وشهدت الجولة التاسعة فوز برشلونة على إيبار بثلاثية نظيفة، وسط تألق ثلاثي خط الهجوم الكتالوني"ميسي، جريزمان، سواريز". بينما كانت هناك مفاجأة، حيث تمكن ريال مايوركا، من تحقيق الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف، وكذلك تعثر أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا وسقط في فخ التعادل. وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي: لورينزو مورن (ريال بيتيس): 7 أهداف. كريم بنزيما (ريال مدريد): 6 أهداف. جيرارد مورينو (فياريال): 6 أهداف. لويس سواريز (برشلونة): 5 أهداف. Advertisements دانيال باريخو (فالنسيا): 5 أهداف. أنطوان جريزمان (برشلونة): 4 أهداف. سانتي كازورلا (فياريال): 4 أهداف. راؤول جاريسيا (أتلتيك بيلباو): 4 أهداف. ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا): 4 أهداف. أنجل لويس رودريجيز (خيتافي): 4 أهداف. خايمي ماتا (خيتافي): 4 أهداف. ويليان دي سيلفا (ريال سوسيداد): 4 أهداف. ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد): 4 أهداف.

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