شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة فى ثان جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز على صعيد المجموعات الأربعة .
تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كلا من ، بنى سويف مع المنيا و طنطا مع ألعاب دمنهور والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، فيما يلتقى مصر للبترول مع الترسانة والقناة مع سموحة فى المجموعة الثانية .
أما على صعيد المجموعة الثالثة فتشهد لقاءات بين كلا من ، الشمس مع 6 أكتوبر و سبورتنج مع الزمالك ، فيما يتقابل بالمجموعة الرابعة كلا من ، الشرقية للدخان مع جزيرة الورد و هليوبوليس مع الزهور و الطيران مع الأهلى .
فيما تقام الجولة الثالثة الأثنين المقبل ، بينما تقام الجولتين قبل الأخيرة و الأخيرة أيام 28 أكتوبر و 1 نوفمبر المقبلين .
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