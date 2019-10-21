شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته استعداداً للجونة فى الجولة السادسة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته اليوم الأثنين على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة بعد مباراة الزمالك.

وأغلق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس صفحة الجولة الخامسة بمسابقة الدوري العام والتي انتهت بفوز نادي الزمالك على ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين السبت الماضي على ملعب السلام.

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وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 10 في المركز الأول متفوقاً على الأهلي صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة.

من جانبه وجه عماد النحاس الشكر للاعبي الفريق على الاداء أمام الزمالك، مضيفا أن المقاولون تقدم بهدف، وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحي خيال الحكم الذي احتسب الركنية - وفقا لقوله-.