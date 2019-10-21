شكرا لقرائتكم خبر عن كارينيو يرفض إراحة الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) رفض مدرب فريق الوحدة كارينيو منح اللاعبين إجازة عقب انتصارهم على فريق الاتحاد أمس الأول بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير رفض مدرب فريق الوحدة كارينيو منح اللاعبين إجازة عقب انتصارهم على فريق الاتحاد أمس الأول بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأخضعهم للتدريبات مساء أمس (الأحد) استعدادا لمواجهة الخميس أمام الشباب في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة في الدوري. وطلب من جميع اللاعبين نسيان الفوز على الاتحاد والتركيز على مواجهة الشباب القادمة من أجل مواصلة كسب النقاط، وتقديم المستوى الفني المشرف. من جهة أخرى، أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس الفريق مصطفى بن زغبة في أحد المستشفيات الخاصة بمكة سلامته من الإصابة التي تعرض لها ويمكنه المشاركة في التدريبات اليومية والمشاركة في لقاء الشباب القادم في الدوري.



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