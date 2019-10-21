الفتح يطير بالكأس العربية من ملبورن

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) توج فريق الفتح السعودي بالبطولة العربية لكرة القدم التي ينظمها نادي الطلبة السعودي بمدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة 8 فرق من مختلف الجنسيات العربية والخليجية، فيما حل فريق الشعب في المركز الثاني. وتأتي هذه البطولة ضمن الأنشطة توج فريق الفتح السعودي بالبطولة العربية لكرة القدم التي ينظمها نادي الطلبة السعودي بمدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة 8 فرق من مختلف الجنسيات العربية والخليجية، فيما حل فريق الشعب في المركز الثاني. وتأتي هذه البطولة ضمن الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي السعودي، ويهدف من خلالها لتقارب وتعارف الطلاب السعوديين والعرب الموجودين في ملبورن، لاسيما أن النادي نظم في وقت سابق بطولة خليجية لقيت نجاحا كبيرا وإشادة من قبل الطلبة الخليجيين، ما شجع المنظمين على إقامة بطولة مماثلة وبشكل أوسع لتشمل جميع الطلاب العرب، وتعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها في مدينة ملبورن. هذا وشهد نهائي البطولة حضور رئيس النادي السعودي بملبورن فهيد العنزي، ونائبه عبدالمجيد العبدلي، والإعلامي الرياضي محمد الضيف. من جانبه، أوضح مشرف عام البطولة يزيد الطويلعي أن نجاح البطولة العربية جاء نتيجة تظافر جميع الأعضاء المنظمين والفرق المشاركة الذين أعطوا رونقا خاصا للبطولة، لاسيما بوجود لاعبين خليجيين وعرب، ومثل هذه البطولة هي فرصة لتعارف الطلبة في ما بينهم خارج أجواء الدراسة. ويأتي هذا النشاط الرياضي ضمن أنشطة يقدمها النادي طوال الموسم، ونجاح هذه البطولة يعطينا دافعا أكبر في تنظيم بطولة أكبر في المستقبل.



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