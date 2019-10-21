الصواري يتغلب على النهضة في دوري «الطاولة»

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جدة - خالد شويل - أحمد دَاوُدَ (فرسان) adawoood2017 حقق نادي الصواري من فرسان انتصاره في الجولة الأولى على نادي النهضة بنتيجة 3/‏2. وهنأ رئيس مجلس إدارة النادي المهندس محمد عبد الله عقيلي وأعضاء مجلس الإدارة اللاعبين والجهاز الفني بهذا الفوز المهم، في انطلاق منافسة دوري كرة الطاولة الممتاز، والذي يمثل فيه نادي الصواري أندية منطقة جازان محافظاً على تواجده بين أندية الدوري الممتاز لنحو 4 سنوات، محققاً نتائج ومستويات مميزة في الدوري، حيث اختتم الموسم الماضي بحصوله على المركز الثالث والفوز بالميدالية الفضية في بطولة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز للعام الرابع.

حقق نادي الصواري من فرسان انتصاره في الجولة الأولى على نادي النهضة بنتيجة 3/‏2. وهنأ رئيس مجلس إدارة النادي المهندس محمد عبد الله عقيلي وأعضاء مجلس الإدارة اللاعبين والجهاز الفني بهذا الفوز المهم، في انطلاق منافسة دوري كرة الطاولة الممتاز، والذي يمثل فيه نادي الصواري أندية منطقة جازان محافظاً على تواجده بين أندية الدوري الممتاز لنحو 4 سنوات، محققاً نتائج ومستويات مميزة في الدوري، حيث اختتم الموسم الماضي بحصوله على المركز الثالث والفوز بالميدالية الفضية في بطولة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة لأندية الممتاز للعام الرابع.

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