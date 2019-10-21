شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل يتوج «ريغاغيتو» بجولة العالم لسلة 3×3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (جدة)

توج رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فريق ريغاغيتو من لاتفيا بلقب جولة العالم لكرة السلة 3x3 التي أقيمت بالواجهة البحرية بجدة، بعد فوزه على ليمان من صربيا بنتيجة 21 ــ 18، وحصل بعدها الفريق على جائزة 30 ألف دولار بعد تحقيقه اللقب، وسط حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، ورئيس اتحاد السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس الشركة المنظمة الدكتور محمد أبو الجدايل.

وكان فريق ريغاغيتو تجاوز في دور نصف النهائي فريق اوتسونوميا من اليابان 20-16، ونجح ليمان في الفوز على بيران من صربيا بـ21-15. كما تمكن فريق جدة من الحصول على المركز الـ6 في الجولة، وضمن تأهله للنهائيات العالمية في مدينة أوتسنوميا باليابان التي يشارك فيها أفضل 12 فريقا خلال العام 2019 في الجولات العالمية، إذ تقدم إلى المركز الـ10 عالميا في التصنيف، وقد غادر الفريق دور الـ8 أمام البطل ريغاغيتو.

Advertisements

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا كبيرا تقدمهم نجوم السلة العربية والسعودية طوال فترات البطولة التي كانت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وكانت البطولة لقيت صدى كبيرا بين الجمهور السعودي، إذ ملأت الجماهير الملعب وخارجه نظير الفعاليات المصاحبة للبطولة، التي وجدت بها فرقة دانكن ديفلز البريطانية، وقصي خضر ومعن برغوث ومحمد زين.

يذكر أن البطولة ستستضيفها المملكة في العامين القادمين.