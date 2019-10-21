شكرا لقرائتكم خبر عن نيانج لـ "الخليج 365" : نجاح باهر لتنظيم الجولة العالمية في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج بنجاح السعودية في تنظيم الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 التي اختتمت يوم السبت في جدة.

وقال همان في تصريح خاص إلى "الخليج 365": «إن اللافت للنظر التنظيم الدقيق الذي كان على مستوى من المهنية والاحترافية، خصوصا أن هذه البطولة والجولة هي الأولى التي تنظمها السعودية».

وأشاد همان بالحضور الجماهيري الكبير الذي يؤكد شعبية اللعبة، وكذلك الفعاليات المصاحبة الرائعة التي كان لها دور كبير في إمتاع الجماهير.

وبارك همان لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد على النجاح الكبير للبطولة، مقدما شكره نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة على حسن التنظيم والضيافة. وتعتبر هذه الجولة من أفضل الجولات التي أقيمت في العالم من حيث التنظيم والمستوى الفني للفرق المشاركة. وأشاد بفريق جدة الذي حقق المركز الـ6 في هذه الجولة وتأهل إلى النهائيات في اليابان.