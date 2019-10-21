شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مكاسب لـ «الزعيم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

ثبّت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قدميه في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 7 جولات، بتحقيق فوزه السادس في الدوري والرابع على التوالي بثلاثية نظيفة في شباك متذيل الترتيب فريق ضمك. ويعد هذا الفوز الثالث على ملعبه بالعاصمة الرياض استاد جامعة الملك سعود، ليتساوى عدد انتصاراته داخل أرضه بمثيلاتها خارج أرضه، فيما تعادل بمباراة وحيدة على أرضه أمام الفيحاء بالجولة الثالثة للدوري ليصل للنقطة 19 من أصل 21.

ونجح الزعيم في تحقيق مكاسب عدة من خلال فوزه على ضمك، إذ بات الأقوى هجوماً بالدوري بوصوله لحاجز 22 هدفاً في 7 مباريات بواقع أكثر من 3 أهداف في كل مباراة، كما أنه خرج للمرة الثانية بشباك نظيفة هذا الموسم بعد مباراة الرائد في الجولة الثانية للدوري.

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وواصل الثلاثي الهجومي الناري الفرنسي غوميز والبرازيلي إدواردو والإيطالي جوفينكو هز الشباك، إذ اعتلى السوبر إدواردو قائمة هدافي الدوري بوصوله للهدف السادس هذا الموسم، فيما جاء غوميز ثانياً بقائمة الهدافين بتسجيله للهدف الخامس هذا الموسم، بينما صنع هدفه الثاني ليساهم بثلث أهداف فريقه هذا الموسم.

ووضع الإيطالي جوفينكو هدفه الثالث هذا الموسم، منها هدفان من كرات مباشرة ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من كرات ثابتة متساويا مع مهاجم الأهلي عمر السومة، علماً بأن أهدافه الثلاثة كلها جاءت من تسديدات خارج المنطقة ليكون أكثر لاعب مسجلاً للأهداف من خارج المنطقة.

وأسهم هذا الفوز الذي جاء في غياب السوري عمر خربين والبيروفي كاريلو ومحمد كنو وعبدالله المعيوف بسبب الإصابة، وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وعلي البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك لإراحتهم برفع معنويات الفريق قبل موقعة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا غدا (الثلاثاء) بملعب الجامعة، وموقعة الديربي أمام النصر يوم الأحد القادم.