شكرا لقرائتكم فرج عامر: "قولت لحسام حسن مش هتمشي ولو نزلنا درجة رابعة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق السكندري، وتمسك به في أكثر من موقف.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية : "بيني وبين حسام حسن كيميا، تمسكت به وقولت له لن ترحل وحتى لو نزلنا درجة رابعة"

أضاف : ابلغته بامكانية اقصاء اي لاعب لا يرغب في وجوده كان رأيي ان هناك اكثر من لاعب سوف يتألق خلال المباريات وبالفعل حدث ما توقعته.