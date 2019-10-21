شكرا لقرائتكم فرج عامر: "قولت لحسام حسن مش هتمشي ولو نزلنا درجة رابعة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق السكندري، وتمسك به في أكثر من موقف.
وقال عامر في تصريحات تلفزيونية : "بيني وبين حسام حسن كيميا، تمسكت به وقولت له لن ترحل وحتى لو نزلنا درجة رابعة"
أضاف : ابلغته بامكانية اقصاء اي لاعب لا يرغب في وجوده كان رأيي ان هناك اكثر من لاعب سوف يتألق خلال المباريات وبالفعل حدث ما توقعته.
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