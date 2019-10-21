شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلي كان هيلاعب الجونة عادي لو الزمالك خسر من المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن النادى الأهلى كان سيواجه الجونة يوم الأربعاء المقبل دون أزمات فى حالة خسارة الفريق الأبيض من المقاولون العرب.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الأهلي كان هيلاعب الجونة عادي لو الزمالك خسر من المقاولون أو تعادل".

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كان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي، احترامه للرؤية الأمنية التي تقرر على إثرها تأجيل مباراة القمة، إلا أنه أكد رفض لعب أي مباراة في مسابقة الدوري قبل أن يخوض مواجهة الزمالك.

ومن المقرر حسب جدول مواعيد الدورى المصرى أن يواجه الأهلى الجونة يوم الأربعاء المقبل.