شكرا لقرائتكم حسام البدرى عن إعلان محمد صلاح مع عارضة الأزياء : احنا مالنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى سوف يتواجد فى معسكر الفراعنة القادم استعدادا لمواجهة كينيا .

وأوضح حسام البدرى فى تصريحات له أن تصوير محمد صلاح لأحد الاعلانات برفقة عارضة أزياء برازيلية يعد أمر شخصى وعمل خاص لا دخل لجهاز المنتخب الوطني به.

وأشار حسام البدرى أنه قام بالإتصال خلال الساعات الماضية بمحمد صلاح للإطمئنان عليه و على الاصابة التى أدت الى غيابه عن مباراة مانشيستر يونايتد وليفربول فى الدوري الأنجليزي .

وكشف حسام البدرى عن تفاصيل معسكر المنتخب الوطنى القادم والذى سيواجه فيه منتخبى كينيا وجزر القمر قائلا " تجمع المنتخب سيكون يوم 28 أكتوبر بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري و التجمع على فترات سيكون بسبب ارتباط لاعبى الإسماعيلى بمباراة في شهر نوفمبر المقبل بالإضافة إلى تأخر انضمام المحترفين.، مضيفاًأن هناك محاولات للعب مباراة إضافية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة منتخبي ليبيريا وجيبوتي حتى الآن لخوض لقاء ودي أمام مصر.