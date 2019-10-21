شكرا لقرائتكم حسام البدرى عن إعلان محمد صلاح مع عارضة الأزياء : احنا مالنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف حسام البدرى عن تفاصيل معسكر المنتخب الوطنى القادم والذى سيواجه فيه منتخبى كينيا وجزر القمر قائلا " تجمع المنتخب سيكون يوم 28 أكتوبر بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري و التجمع على فترات سيكون بسبب ارتباط لاعبى الإسماعيلى بمباراة في شهر نوفمبر المقبل بالإضافة إلى تأخر انضمام المحترفين.، مضيفاًأن هناك محاولات للعب مباراة إضافية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة منتخبي ليبيريا وجيبوتي حتى الآن لخوض لقاء ودي أمام مصر.
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