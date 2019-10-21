شكرا لقرائتكم فرج عامر: تعرضنا للظلم في أزمة باسم مرسي وكنا نريد استمراره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مجلس الإدارة تعرض للظلم في أزمة باسم مرسي مهاجم الزمالك المعار إلى الإنتاج الحربى.

وقال عامر خلال تصريحات تلفزيونية : "تعرضنا للظلم في أزمة باسم مرسي، هناك قضية باتحاد الكرة وكنا نريد استمراره معنا".

أضاف: "قدمنا شكوى بطلب الأموال التي دفعناها، كما أنه يريد باقي مستحقاته، أطالب اللجنة الخماسية في سرعة اتخاد القرار بهذا الأمر".