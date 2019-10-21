شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: لابد من ترضية الأهلي بتأجيل مباراته مع الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أنه يتقبل النقد دائمًا دون التجريح في شخصه، مؤكدًا أنه قطع عهد على نفسه منذ بدايته في التحليل على الحياد التام.
وتابع :«جمهور الأهلي زعل مني لما صرحت بعدم وجود بديل لعبدالله السعيد»، موضحًا أنه لا يهتم بما تنتظره جماهير الأهلي والزمالك في التحليل ويراعي ضميره فقط.
واستطرد :«تمنيت فوز الزمالك على بيراميدز في نهائي الكأس لأن الأهلي ليس طرفًا في المباراة»، مشيرًا إلى أننا لا نشعر بطعم الدوري في المواسم التي ابتعد فيها الزمالك عن المنافسة.
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