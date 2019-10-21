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نجم الزمالك السابق يستعد لقضاء معايشة في دوتموند الألماني...

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جدة - عمرو شويل يجهز محمد شعبان نجم الزمالك السابق، للسفر إلي ألمانيا خلال الفترة المقبلة، لقضاء فترة معايشة في بوروسيا دورتموند الألماني، تمهيدا لبدء رحلته التدريبية بعد اعتزاله لكرة القدم خلال الفترة الماضية عقب مسيرة امتدت لمدة 12 عاما في أندية بتروجت وإنبي والزمالك.

 

كما سيحصل شعبان خلال فترة المعايشة التي ستستمر لمدة شهرا علي دورة تدريبية من الاتحاد الألماني، وأكد لاعب الزمالك السابق لليوم السابع إنه يستعد لبداية مرحلة جديدة في حياته الكروية بعد اتخاذه قرارا نهائيا باعتزال كرة القدم كلاعب والبدء في المشوار التدريبي عقب الحصول علي الدورات التدريبية المختلفة واكتساب بعض الخبرات حتي يبدأ مشواره في الملاعب كمدرب.

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وكان شعبان قد حصل علي بطولتي الدوري وكأس مصر مع الزمالك في الموسم الذي انضم خلال من إنبي من القلعة البيضاء.

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