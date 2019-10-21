شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق يستعد لقضاء معايشة في دوتموند الألماني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما سيحصل شعبان خلال فترة المعايشة التي ستستمر لمدة شهرا علي دورة تدريبية من الاتحاد الألماني، وأكد لاعب الزمالك السابق لليوم السابع إنه يستعد لبداية مرحلة جديدة في حياته الكروية بعد اتخاذه قرارا نهائيا باعتزال كرة القدم كلاعب والبدء في المشوار التدريبي عقب الحصول علي الدورات التدريبية المختلفة واكتساب بعض الخبرات حتي يبدأ مشواره في الملاعب كمدرب.
وكان شعبان قد حصل علي بطولتي الدوري وكأس مصر مع الزمالك في الموسم الذي انضم خلال من إنبي من القلعة البيضاء.
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