اختيار الحمادي لتقنية الفيديو في مونديال الناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حكمنا الدولي يعقوب الحمادي، ضمن طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقررة في البرازيل للفترة من 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويأتي اختيار الحمادي بعد نجاحه في إدارة مجموعة من المباريات القارية والدولية، حيث أدار مباريات في بطولة غرب آسيا للشباب 2019 التي أقيمت شهر أغسطس/ آب الماضي في فلسطين، وأدار مباراة غوام والمالديف في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إضافة لمشاركته كحكم فيديو في مباراة ديربي الدوري الكويتي بين القادسية والعربي سبتمبر/ أيلول الماضي، ومشاركته كذلك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي.

وغادر الحمادي إلى البرازيل، للمشاركة في الورش والدورات التي تسبق انطلاق البطولة.