دي يونج يهز الشباك أخيرا في فوز أشبيلية على ليفانتي









اسماء السيد - أحرز المهاجم لوك دي يونج هدفه الأول على الإطلاق مع أشبيلية ليقوده لفوز مستحق 1-صفر على ضيفه ليفانتي والتساوي في عدد النقاط مع ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفشل اللاعب الهولندي في هز الشباك في مشاركاته السبع الماضية في التشكيلة الأساسية منذ انتقاله قادما من أيندهوفن وجلس على مقاعد البدلاء ضد ليفانتي بعدما أهدر العديد من الفرص في الخسارة 4-صفر في برشلونة.

وشارك دي يونج قبل 18 دقيقة من النهاية إذ احتاج فريقه إلى هدف بعدما فشل في استغلال الفرص التي اتيحت له ونجح في افتتاح التسجيل من تمريرة جيسوس نافاس العرضية في الدقيقة 86.

وأهدر المكسيكي خافيير هرنانديز فرصة خطيرة لوضع أشبيلية في المقدمة قبل أن يهز دي يونج الشباك إذ أطاح بالكرة خارج المرمى من مدى قريب بعدما ألغى حكم الفيديو هدفه في الشوط الأول.

وقفز الفوز بفريق المدرب يولن لوبتيجي إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة من تسع مباريات متساويا مع ريال سوسيداد وأتليتيكو مدريد صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب. ولدى برشلونة 19 نقطة في صدارة المسابقة.

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وقلب سوسيداد تأخره ليفوز 3-1 على ضيفه ريال بيتيس في وقت سابق من اليوم الأحد فيما اكتفى أتليتيكو بالتعادل 1-1 على أرضه مع بلنسية أمس السبت.

ملخص مبارة إشبيلية وليفانتي:

ملخص مبارة أتلتيك بلباو وبلد الوليد:

ملخص مبارة إسبانيول وفياريال:

ملخص مبارة ريال سوسييداد وريال بيتيس:

ملخص مبارة ألافيس وسلتا فيغو: