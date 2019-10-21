شكرا لقرائتكم خبر عن "العميد" يحذر لاعبى سموحة من طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة اللاعبين من التراخى أو التهاون أمام لاعبى طنطا فى المباراة القادمة ضمن مباريات الأسبوع الخامس، والتى ستقام على ملاعب طنطا الثالثة عصرًا.

وقال العميد فى تصريحات صحفية، إن فريق طنطا يمتاز بالسرعة ولديه مدير فنى طموح وسيكون لديه الرغبة فى تحقيق الفوز، بالإضافة إلى عامل الأرض، مطالبا اللاعبين باستمرار الأداء الرجولى والإصرار على تحقيق الفوز.

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واستأنف الفريق تدريباته أمس فى الثالثة عصرًا عقب راحة سلبية 48 ساعة، وأصبح الفريق كامل العدد عقب عودة محمود معاذ إلى التدريبات الجماعية، ووجه محمد فرج عامر رئيس النادى الشكر للجهاز الفنى واللاعبين على الأداء الرجولى أمام بيراميدز