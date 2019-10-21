مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 21 / 10 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، تقام مباراتين فقط، الأولى بين الانتاج الحربى وبيراميدز على ستاد السلام والثانية مباراة المصرى البورسعيدى ونادى مصر على ستاد الجيش بالسويس.



موعد مباراة الانتاج الحربى وبيراميدز موعد مباراة الانتاج الحربى وبيراميدز تقام مباراة الانتاج الحربى وبيراميدز فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد السلام فى مواجهة مثيرة يدخلها فريق الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على انبى بهدف دون رد فيما تعادل بيراميدز مع سموحة سلبياً فى الجولة الرابعة للمسابقة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراتين وخسر مباراتين وسجل أربعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بمواصلة الصحوة وإستغلال تراجع نتائج بيراميدز لخطف النقاط الثلاث والتقدم فى سباق مراكز الجدول بينما يطمح الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز فى إنهاء نغمة التعادلات التى تطارد فريقه فى جولتين على التوالى أمام طلائع الجيش 2-2 ثم أمام سموحة سلبياً . موعد مباراة المصرى البورسعيدى ونادى مصر تقام مباراة المصرى البورسعيدى ونادى مصر فى تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع الجونة سلبياً فى إطار نفس الجولة. Advertisements

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مواجهات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى ثلاثة مواجهات وخسر لقاء ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وشدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بفريق نادى مصر الذى أستطاع خطف نقطة التعادل من أنياب الزمالك فى أولى مواسمه بدوري الاضواء والشهرة مطالباً بضرورة إستعادة الانتصارات مجدداً على الجانب الأخر يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لمواصلة نتائجه المتميزة بحثاً عن الهروب من دوامة الهبوط مبكراً .





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.