شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى معلقا على تصوير محمد صلاح إعلان مع عارضة أزياء: أمر شخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى سوف يتواجد فى معسكر الفراعنة القادم استعدادا لمواجهة كينيا .

وأوضح حسام البدرى فى تصريحات له، أن تصوير محمد صلاح لأحد الإعلانات رفقة عارضة أزياء برازيلية يعد أمرا شخصيا وعملا خاصا لا دخل لجهاز المنتخب الوطنى به.

وأشار حسام البدرى، أنه قام بالاتصال خلال الساعات الماضية بمحمد صلاح للاطمئنان عليه وعلى الإصابة التى أدت الى غيابه عن مباراة مانشيستر يونايتد وليفربول فى الدورى الإنجليزى.

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وكشف حسام البدرى تفاصيل معسكر المنتخب الوطنى القادم والذى سيواجه فيه منتخبى كينيا وجزر القمر، قائلا "تجمع المنتخب سيكون يوم 28 أكتوبر بعد ختام مباريات الجولة الخامسة من الدورى المصرى والتجمع على فترات سيكون بسبب ارتباط لاعبى الإسماعيلى بمباراة في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تأخر انضمام المحترفين.

وأضاف أن هناك محاولات للعب مباراة إضافية قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة منتخبي ليبيريا وجيبوتي حتى الآن لخوض لقاء ودي أمام مصر.