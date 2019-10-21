شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف : لاسارتى لم يقدم كرة ممتعة وكارتيرون أفضل منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي السابق أن باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء كان أفضل من الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر .

وأضاف يوسف فى تصريحات تليفزيونية لـ " ON SPORT " : كارتيرون كان على دراية بكل كبيرة وصغيرة عن الكرة المصرية والافريقية، أكثر بكثير من لاسارتي، نظرًا لعمله مديرًا فنيًا لوادي دجلة.

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وأنتقد مدرب الأهلى السابق طريقة اللعب في فترة قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى قائلا " لاسارتي لم يقدم الكرة الممتعة ولكن فايلر يقدمها ولا نريد التسرع في الحكم عليه، هو متواجد منذ شهر ونصف، يحتاج من 3 أو 4 أشهر للحكم عليه ويكون مر بمباريات كبيرة ومضغوطة بجانب الأجواء في إفريقيا".

وأشار محمد يوسف لاسارتي كان يعطي الحرية للاعبين ولم يضغط عليهم وعندما كان يطلب مني عرض وجهة نظري كنت أساعد لكن هو المسؤول الأول والأخير و في بعض الأحيان كان لا يأخذ رأيي أنا وسامي قمصان وكان يكتفي بالتحدث مع مساعديه".