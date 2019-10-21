ميدو: متفائل بتولي حسام البدري مهمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن هناك عدة أسباب رئيسية كانت وراء خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت على أرض مصر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لقناة القاهرة والناس، إن ما حدث بعد الخروج من أمم أفريقيا 2019 من تراشق وإلقاء التهم بين بعض اللاعبين والجهاز الفني يدل على أن الأمور لم تكن جيدة داخل معسكر منتخب مصر.

وأضاف:" العلاقة لم تكن على ما يرام بين الجهاز الفني واللاعبين وهذا كان واضحا للجميع خلال البطولة".

وأوضح، أن مشكلة عمرو وردة اثرت بشكل مباشر على المنتخب وكانت تحتاج التعامل معها بشكل أفضل لاحتوائها.

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وأشار إلى أن العودة في القرار كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، لافتا أنه كان يجب التعامل مع تلك الأزمة بهدوء وعدم العودة في القرار".

وتابع:" تلك الأزمة افقدت المنتخب شريحة كبيرة من المؤيدين له بسبب العودة في قرار استبعاد عمرو وردة".

وأكد ميدو، أن العلاقة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وبعضهم البعض أيضا لم تكن على ما يرام وهذا ظهر في تصريحات المدرب هاني رمزي.

وأكمل:" الشكل الفني لمنتخب مصر لم يكن جيد مقارنة ببطولة أمم أفريقيا 2006 رغم أنها كانت الأصعب لتواجد فرق بحجم الكاميرون وكوت ديفوار والكاميرون".

وأتم تصريحاته:" متفائل بوجود حسام البدري في القيادة الفنية لمنتخب مصر، بسبب شخصيته القوية ولما يتملكه من خبرات ستساعده للنجاح مع الفريق".