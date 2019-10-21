النشرة الرياضية..إصابة حسام عاشور..واتحاد الكرة يتجاهل بيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السيت 19 أكتوبر.

إصابة حسام عاشور في مران الأهلي

أعلن النادي الأهلي، تعرض لاعبه حسام عاشور لإصابة في القدم، خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الأحد، في ملعب مختار التتش.

اتحاد الكرة يتجاهل بيان الأهلي.. ويعلن: سعيد حمزة حكمًا لمباراته أمام الجونة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباراة الأهلي والجونة ومواجهات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ينفي بيانه المنتشر بشأن مباريات الدوري

أصدر الزمالك بيانا رسميا ينفي خلاله بيان منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي قرار بشأن مسابقة الدوري المصري وتأجيل المباريات من عدمها سيكون عن طريق مرتضى منصور، رئيس النادي.

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المقاولون يناشد الأهلي لتخطي أزمة الدوري

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون، أنه لا يزال متألمًا من استبدال مباراته أمام أسوان بمواجهة الزمالك أمس السبت في الجولة الخامسة، مناشدًا الأهلي بالخروج من مأزق تأجيل مباراة القمة.

كرة سلة.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالكأس

أعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة السلة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك بدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والتي ستقام يوم الخامس من نوفمبر على صالة النادي الأحمر بالجزيرة.

الزمالك يستعيد 3 لاعبين في مواجهة جينيراسيون

يستعيد فريق الكرة بالزمالك خدمات ثلاثة لاعبين مصابين خلال مواجهته المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جينيراسيون يصل القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك

وصلت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي للأراضي المصرية استعدادا لملاقاة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا.