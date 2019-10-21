ميدو: صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية ويجب الوقوق خلفه ودعمه بسبب كونه فخر لمصر كلها.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة القاهرة والناس:" تجربة صلاح الاحترافية هي الأكمل والأفضل، فقد استطاع في مواقف عديدة ان يسيطر على هدوئه وفي الغالبية كانت قراراته صحيحة.

وأضاف، أنه اتخذ بعض القرارات الخاطئة خلال مسيرته الاحترافية على عكس صلاح الذي كان دائما ما يستخدم عقله في اتخاذ القرارات.

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وأوضح، أنه كان يعيبه العاطفة الزائدة والاندفاع والعصبية بطبيعة شخصيته، لافتا أن صلاح عكسه فهو استطاع عمل التوازن وهذا ما ساعده في الاستمرار لأكثر من موسم في الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أن تواجده لمدة طويلة في مكان واحد يساعدك أكثر على النجاح واثبات نفسك، مؤكدًا أن ما حققه صلاح هو انجاز رائع حاول هو وغيره الوصول له رغم النجاحات التي وصلوا لها.

وأتم:" بعيدا عن الأمور الفنية التي تعد وجهات نظر فصلاح هو الأفضل في تاريخ مصر واستطاع تطوير أدائه مع الفريق ليصبح ضمن الأفضل في العالم".