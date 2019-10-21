محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 20 أكتوبر 2019. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد Advertisements أهداف مباراة انتر وساسولو أهداف مباراة ليتشي وميلان

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد. ثنائية في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد.. ورباعية انتر أمام ساسولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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