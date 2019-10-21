البدري: صلاح سيتواجد في المعسكر المقبل.. ونراقب رباعي المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي سيتواجد خلال معسكر المنتخب الوطني المقرر اقامته في نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر يومي 14 و18 نوفمبر، مباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج مساء الأنوار عبرة قناة القاهرة والناس، إن هناك عدة معوقات تواجهه قبل معسكر نوفمبر، أهمها أن اللاعبين المحترفين لن يتواجدوا قبل يوم 11 نوفمبر بداية التوقف الدولي، وتأكد غيابهم عن أي تجمع قبل هذا الموعد، والاكتفاء بالتواجد قبل مباراة كينيا بـ3 أيام.

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وأضاف:" محمد صلاح سيتواجد في معسكر نوفمبر قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته مع الفريق الإنجليزي غدا بعد عودته من الإصابة".

وأوضح، أنه تحدث مع صلاح وأطمأن على حالته البدنية وأكد له لاعب ليفربول بتواجده في تدريب الريدز بداية من الغد.

وأشار إلى أن مكالمته مع محمد صلاح لم يتطرق خلالها للحديث عن ما يتداول عبر وسائل الإعلام، معتبرا كل ذلك أمور شخصية.

وأتم البدري تصريحاته:" من الوارد وجود أسماء جديدة في المعسكر المقبل، ونراقب عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي لضمهم أهم تلك الأسماء هي صلاح محسن ورمضان صبحي ومصطفى محمد وطاهر محمد طاهر".