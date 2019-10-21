"الوقت ضدي".. طولان يتحدث عن استعدادات إنبي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال حلمي طولان المدير الفني الجديد لفريق إنبي، إنه يعاني من قلة الوقت في إطار استعدادته لمباراة الزمالك.

وأضاف طولان في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"لم أخض سوى تدريبان مع إنبي قبل مباراة أسوان".

ومن المقرر أن يبدأ طولان مشواره الفني مع الفريق البترولي بمواجهة أسوان الثلاثاء المقبل ضمن الأسبوع الخامس بالدوري.

وتابع طولان حديثه :"مباراة أسوان صعبة لأنني سألعب على ملعبهم في الثالثة عصرًا".

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وعن مباراة الزمالك، قال :"ليس أمام الوقت الكافي للاستعداد لمباراة الزمالك خاصة أن المباراة كبيرة بجانب أنه يتصدر الدوري حاليًا".

وأنهى طولان حديثه :"الموسم الحالي بدأ ساخن وأعتقد أنه لن يقل سخونة عن الموسم الماضي".

وتولى حلمي طولان القيادة الفنية لإنبي بدلاً من علي ماهر والذي رحل عقب فشله في تحقيق أي فوز مع إنبي منذ بداية الموسم.

ويحتل إنبي المركز الأخير في جدول الدوري برصيد نقطة واحدة فقط حققها من خلال التعادل أمام طلائع الجيش (1-1).

وتلقى إنبي ثلاث هزائم منذ بداية المسابقة على يد بيراميدز (4-0) ثم سموحة (2-1) وأخيرًا من الإنتاج الحربي بهدف دون رد.