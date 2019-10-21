"سنتواجد في الملعب".. تصعيد جديد من الجونة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، أن ناديه طلب تأجيل مواجهة الأهلي في إطار الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا الخميس الماضي، رفضه خوض أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك أولاً والتي تم تأجليها لأسباب أمنية.

ووفقًا لنادر شوقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فأن ناديه طلب تأجيل المباراة إلا أن اتحاد الكرة رفض الطلب.

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وتابع :"بعد رفض اتحاد الكرة الطلب، سنتواجد في الملعب".

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة تجاهل بيان الأهلي ليعلن حكام مباراة الفريق الأحمر أمام الجونة (تعرف على الحكام.. من هنا).