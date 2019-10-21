"هزيمة صنداونز بسببه".. كيف علّق مساعد لاسارتي على مستواه مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد يوسف المدرب العام السابق في فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن مدرب الفريق السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي تعرض لنفس الظروف التي واجها مارتن يول عندما كان مديرًا فنيًا للأحمر.

يوسف قال في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الأحد :"مارتن يول عندما كان مدربًا للأهلي تفاجئ بأن الجمهور لا يطلب سوى الفوز عكس ما كان عليه في أوروبا".

وتابع :"الوضع أيضًا مشابه مع لاسارتي كان مطالب بالفوز دائمًا خاصة أن الموسم الماضي كان الأصعب لكن الفريق حقق بطولة الدوري والتي تعد الأصعب في تاريخ النادي".

وعن حقيقة شعور لاسارتي بالقلق من السقوط أمام الكبار، علّق يوسف "لاسارتي كان يتعامل مع المباريات الكبيرة بنفس الأسلوب الذي يتبعه أثناء أي مباراة".

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وتابع :"لاسارتي استطاع أن يحقق الفوز على الزمالك في نهاية الدوري وهذا دليل على تفوقه".

يوسف تحدث أيضًا عن السقوط أمام صنداونز في مباراة الذهاب والتي انتهت (5-0)، ليوضح :"تحدثت مع لاسارتي عن طبيعة الفرق الجنوب أفريقية، لكنه فقد السيطرة على الفريق خلال اللقاء".

وأكمل :"بين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بالخروج بالخسارة بهدفين دون رد لأننا كنّا على يقين بأننا سنعوض في الإياب إلا أننا خسرنا في النهاية".

الأهلي تعرض لنتيجة تاريخية بالخسارة من بطل جنوب أفريقيا (5-0) في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية.

ورحل لاسارتي عن الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في إطار دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بالنسخة الماضية، ليتم تعيين السويسري رينيه فايلر مدربًا للفريق.