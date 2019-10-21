حسام البدري يطمئن على محمد صلاح بعد غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد



اطمأن الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستفسر البدري من محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين.

وأكد صلاح للبدري أنه سيكون في تدريبات ليفربول اليوم، وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي

في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.

وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية، وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.

