بعد نهاية مباريات الأحد.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفنتوس في تصدر ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بعدما فاز على بولونيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة من المسابقة، أما نابولي فقد حقق فوزًا ثمينًا على هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين.

إنتر ميلان حل في مركز الوصيف بعدما فاز على ساسولو خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل ثلاث، تعادل أيضًا سامبدوريا مع روما بدون أهداف، وكما سقط ميلان في فخ التعادل أمام ليتشي ليتصعب موقفه بـ "السيريا آي".

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته ترتيب الدوري الإيطالي

يوفنتوس بـ 22 نقطة ولعب 8 مباريات

إنتر ميلان بـ 21 نقطة ولعب 8 مباريات

أتلانتا بـ 17 نقطة ولعب 8 مباريات

نابولي بـ 16 نقطة ولعب 8 مباريات

كالياري بـ 14 نقطة ولعب 8 مباريات

روما بـ 13 نقطة ولعب 8 مباريات

لاتسيو بـ 12 نقطة ولعب 8 مباريات

بارما بـ 12 نقطة ولعب 8 مباريات

فيورنتينا بـ 11 نقطة ولعب

ويذكر أنه تقام غدًا أخر مباريات في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى بين فريقي بريشيا وفيورنتينا.