وزير الرياضة يتواصل مع اللجنة الخماسية لحل أزمة الدوري

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا، مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من أجل حل أزمة الدوري، خاصة مباراة

الأهلي والجونة، من أجل إقناع إدارة الأهلي بخوض المباراة.وسيكون هناك اجتماع بينهما غدًا الأثنين من أجل حل مشكلة أزمة الدوري، وسيتحدث أشرف صبحي مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للوصول لحل للمشكلة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللجنة من أجل حل الأزمة.