الإنتاج الحربي يختار 20 لاعبًا للقاء بيراميدز

أعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة فريقه قبل مواجهة بيراميدز في الخامسة والنصف عصر غد الاثنين بستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدوري الممتاز. ضمت القائمة كلا من: عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري ومعاذ الحناوي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقي ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد فييرا ومامادو انياس وكريم بابا وعلاء سلامة وعبد الرحمن شيكا. ومحمد رجب وغنام محمد ووهاب أنان ومحمد فييرا ومامادو انياس وكريم بابا وعلاء سلامة وعبد الرحمن شيكا. شهدت القائمة استمرار استبعاد باسم مرسى مهاجم الفريق الذي لم يشارك في مباريات الفريق منذ انطلاق المسابقة بسبب الإصابة.

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