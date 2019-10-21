الغندور وخيري أفضل حكام الأسبوع الرابع

بناء على تقييم الإدارة الفنية بلجنة الحكام للآداء خلال مباريات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور أفضل حكم خلال الجولة ، وتعد المرة الثانية التي يتم فيها اختياره كأفضل حكام منذ انطلاق المسابقة ، كما تم اختيار هاني خيري كأفضل حكم مساعد عن الجولة نفسها. بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور أفضل حكم خلال الجولة ، وتعد المرة الثانية التي يتم فيها اختياره كأفضل حكام منذ انطلاق المسابقة ، كما تم اختيار هاني خيري كأفضل حكم مساعد عن الجولة نفسها.

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