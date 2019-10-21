تعادل ميلان أمام نظيره ليتشي، إيجابيًا، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو".
افتتح هاكان لاعب ميلان التسجيل، في الدقيقة 20، ثم سجل بابكار لاعب ليتشي هدف التعادل في الدقيقة 62، ثم سجل بياتيك هدف التقدم في الدقيقة81، قبل أن يسجل ماركو لاعب ليتشي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.
بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة، في المركز التاسع، بينما أصبح ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يتعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.