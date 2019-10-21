ميلان يتعادل مع ليتشي في الدوري الإيطالي

تعادل ميلان أمام نظيره ليتشي، إيجابيًا، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، "الكالتشيو".

افتتح هاكان لاعب ميلان التسجيل، في الدقيقة 20، ثم سجل بابكار لاعب ليتشي هدف التعادل في الدقيقة 62، ثم سجل بياتيك هدف التقدم في الدقيقة

81، قبل أن يسجل ماركو لاعب ليتشي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

بتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة، في المركز التاسع، بينما أصبح ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.