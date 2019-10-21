رياضة | مدحت شلبي: الأهلي تسرع في "بيان" مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت شلبي: الأهلي تسرع في "بيان" مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامى مدحت شلبى علي قرار النادي الأهلي بخصوص تأجيل كافة المباريات إلي ما بعد مواجهة الزمالك في الدوري العام.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية، تابعها الخليج 365 الرياضي: أن الأهلى تعجل فى اصدار بيانه بشأن رفض خوض أى مباراة فى الدورى قبل مواجهه الزمالك مشيرا الى أن مسئولى الأهلى كانوا يتعاملوا مع الموقف بهدوء.

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وتابع مدحت شلبي، أن الأهلى سبق وكرر نفس الموقف وتعجل باصدار بيان هدد فيه بعدم خوض لقاءات الدورى الموسم الماضى.

وواصل شلبي أن النادى الأهلى وعلى لسان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مستاء من اعلان اتحاد الكرة لأسماء حكام مباراة الفريق أمام الجونة.

وإختتم مدحت شلبى حديثه، أن الأهلي سيخوض مباراة الجونة بشكل طبيعي ولن ينسحب، وأن المباراة ستقام في موعدها ولن يستطيع الأهلي عدم خوضها.