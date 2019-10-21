رياضة | فرج عامر: "قولت لحسام حسن مش هتمشي ولو نزلنا درجة رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: "قولت لحسام حسن مش هتمشي ولو نزلنا درجة رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض فرج عامر رئيس نادي سموحة، رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق السكندري، وتمسك به في أكثر من موقف.

وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بيني وبين حسام حسن كيميا، تمسكت به وقولت له لن ترحل وحتى لو نزلنا درجة رابعة"

واردف : ابلغته بامكانية اقصاء اي لاعب لا يرغب في وجوده.

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وااستكمل :كان رأيي ان هناك اكثر من لاعب سوف يتألق خلال المباريات وبالفعل حدث ما توقعته.

وانتقل للحديث عن ازمة الاهلي الاخيرة قائلا :متعاطف معهم ، وأرى أنه يملك وجهة نظر مستحقه، فلديه قدر كبير من الالتزام ويتحدث عن جداول المباريات، كما أنه لا يرد وغير مثير للمشاكل".

وأكمل : "ضد التطاول على محمود الخطيب رئيس الأهلي من مرتضى منصور رئيس الزمالك، هذا واقع وواضح للجميع".

