رياضة | وليد صلاح الدين: شجعت الزمالك.. والأهلي لن يتراجع عن قراره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: شجعت الزمالك.. والأهلي لن يتراجع عن قراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد صلاح الدين لاعب الأهلي المعتزل عن أمنيته، بفوز الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان قد توج الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليحافظ على لقبه.

وأعلن وليد صلاح الدين عبر فضائية صدى البلد: "أشجع الزمالك في مشاركته إفريقيًا، وتمنيت فوز الأبيض على بيراميدز في نهائي كأس مصر لأن الأهلي كان ليس طرفًا في المباراة".

وواصل صلاح الدين : "نحن لم نشعر بطعم المنافسة على الدوري في المواسم التي كان الزمالك غائبًا فيها عن التنافس، أنا أحب الأبيض بعد الأهلي، لن يتواجد برشلونة إلا بوجود ريال مدريد".

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وأكد وليد خلال تصريحاته: "لابد من ترضية اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للأهلي، الموسم الماضي كان كارثيًا ونظرية المؤامرة في مصر حاضرة بشكل كبير".

وواصل صلاح الدين حديثه: "اللجنة الخماسية تهتم بعدم ظلم الأهلي والزمالك فقط وتتجاهل باقي الأندية".

وتطرق نجم الأهلي للحديث عن تطوير مسابقة الدوري: "لابد من إنشاء لجنة للأندية الجماهيرية للتفاوض مع الأمن في كل ما يخص المباريات، بالإضافة إلى وجود شخص صفته مسؤول أمني، سنتجه للحلول الاستثنائية لأن كل شيء استثنائي".

وعن قرار الأهلي الأخير: "لا أظن أن النادي الأهلي سيعود في قراره الخاص بعدم مواجهة أي فريق في الدوري قبل ملاقاة الزمالك، والأبيض ليس طرفًا في الأزمة".

وأنهي وليد صلاح الدين تصريحاته: "أتقبل النقد دائمًا دون التجريح في شخصي وأحاول أن أكون محايدًا بقدر ما يمليه عليّ ضميري، أنا ابن النادي الأهلي وانتمائي له ولكن قطعت عهدًا على نفسي منذ بداية عملي في التحليل على الحياد التام".