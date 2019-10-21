رياضة | أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: ليفربول يسقط في الفخ - تحديد بديل فالفيردي - ماني يختار الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: ليفربول يسقط في الفخ - تحديد بديل فالفيردي - ماني يختار الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد العديد من الأحداث والأخبار الهامة ولكن في نهاية اليوم كانت أهم الأحداث هي تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد و تحديد بديل فالفيردي في برشلونة و إختيار ساديو ماني لأفضل لاعب في العالم.

تعادل بطعم الهزيمة لليفربول مع مانشستر يونايتد

تعادل نادي ليفربول مع نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مسجلو أهداف المباراة

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 بينما سجل آدم لالانا هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 85.

تحديد طاقم حكام مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد وجلطة سراي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بدوري أبطال أوروب االإيطالي دانييلي اورساتو.

أهم الأخبار الرياضية العالمية اليوم

برشلونة يحدد بديل فالفيردي

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن أن نادي برشلونة حدد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا قد يكون بديل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الحالي في حالة رحيله.

وكان المدير الرياضي لمنتخب هولندا قد أعلن اليوم رسميا عن وجود بند في عقد كومان يتيح له التوقيع مع نادي برشلونة في عان 2020.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جلطة سراي

أعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره نادي جلطو سراي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - أودريزولا - ميندي

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - ردوريغو.

أخر الأخبار الرياضية العالمية

ماني يختار الأفضل في العالم

قام السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي بإختيار الأفضل في العالم حاليا من وجهة نظره الخاصة.

وقال ماني في تصريحات صحفية عن رأيه في الأفضل في العالم حاليا: "فان دايك لاعب عظيم لكن أنا آسف يا فيرجيل ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم حاليا".

تحديد مدة غياب أودريوزولا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر عن مدة غياب نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأكد موقع "فوتبول إسبانيا" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إيقاف ألفارو أودريوزولا لمباراة واحده فقط في الدوري الإسباني.

أهم مباريات الغد

وتعتبر أهم مباراة غدا الإثنين 21 أكتوبر هي مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات ختام الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.