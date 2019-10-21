رياضة | عبد الحي يعلن قائمة كوكاكولا استعدادا للنصر غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحي يعلن قائمة كوكاكولا استعدادا للنصر غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممدوح عبد الحي المدير الفني لفريق كوكاكولا قائمة شملت ٢٥ لاعبا لمواجهة النصر غدا في أولى لقاءات الفريق بالممتاز ب بالمجموعة الثانية.

ويستضيف كوكاكولا نظيره النصر في الثالثة عصر الاثنين على ستاد أكاديمية الشرطة بالعباسية في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للدوري الممتاز ب.

وتشمل القائمة التى اختارها عبد الحي كلا من :-

عمرو عبد المجيد وكريم عرفات ومعتز نجيب ومصطفي عبد الوهاب واسلام كمونة وأحمد حسن وحمد صالح ومحمود محمد وأحمد كمال وكريم عبد النبي ومحمد عبد الموجود ومحمود بلية واسامة سعيد ومحمد على ومحمد علاء وكريم صلاح واكرم عبد ربه ومحمد ناجى وانس محمد وإيريك توريه وايهاب عبد المقصود ومحمد العطار واحمد عادل ومصطفى عزت وعطيه محمد.