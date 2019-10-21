رياضة | حسام البدري يفاجئ محمد صلاح

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حرص حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على الاطمئنان على محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد عدم مشاركته اليوم مع فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

حسام البدري يفاجئ محمد صلاح

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واطمأن حسام البدري علي محمد صلاح بعد عدم مشاركته اليوم، وأكد صلاح لمدرب منتخب مصر أنه سيعود لتدريبات ليفربول غداً ومن الممكن أن يكون جاهزا خلال مباراة فريقه القادمة ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام جينك البلجيكي والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

وكان حسام البدري أول من استشعر حاجة محمد صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق.

وكان منتخب مصر قد فاز ودياً علي منتخب بوتسوانا بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي في مباراة إستعداداً لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.