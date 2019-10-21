رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يجهز لضم الصفقة الكبرى ونجم الميرينجي يحرج زيدان "المترنح" وإصابة تضرب نجم البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يجهز لضم الصفقة الكبرى ونجم الميرينجي يحرج زيدان "المترنح" وإصابة تضرب نجم البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 20 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي باريس سان جيرمان لخطف هدف الملكي كريستيان إريكسن نجم توتنهام.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- باريس سان جيرمان يخطط لخطف هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تخطيط ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي لمنافسة ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط توتنهام​.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان النجم الدنماركي رفض فرصة تجديد عقده مع الوايت هارت لين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى رغبة النادي في بيع إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لاستعادة بعض النقود.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان بات الآن منافسا جديا من أجل الحصول على توقيعه حيث يتطلع إلى خطف الصفقة من الملكي.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن إريكسن يعلم أنه يستطيع الحصول على صفقة أكثر ربحًا في يونيو المقبل عندما يصبح التعاقد معه بشكل مجاني ومن المتوقع أن يستمر في توتنهام حتى الصيف المقبل علما بأنه قادر على توقيع عقد مسبق في يناير مع أي نادي خارج إنجلترا.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي بأن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع صفقة مميزة لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي كريستيان إيريكسين نجم وسط توتنهام الإنجليزي بعد فشله في حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن الملكي سيعيد محاولة ضم إريكسين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل بسبب حاجة الفريق لتدعيم خط الوسط.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن توتنهام بدأ يستعد للعب بدون إريكسين، حيث رصد التعاقد مع لاعب ليكون بديلاً له في حالة رحيله عن الفريق وهو جيمس ماديسون نجم وسط ليستر سيتي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا أن مسئولي توتنهام يخشون الفشل في إقناع إريكسين بتجديد عقده مما يعني رحيل النجم الدنماركي في نهاية الموسم الحالي لأي نادٍ مجانا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إريكسين لم يرد على مسئولي ناديه بشكل نهائي بشأن تجديد عقده بسبب انتظاره اتصالا أخيرا من إدارة الملكي على أمل الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إريكسين ارتبط بالانتقال إلى الميرينجي طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وقف حائلا دون إتمام الصفقة لرغبته في ضم مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- الاتحاد الأوروبي يعلن عن طاقم تحكيم الملكي أمام جالاطا سراي

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلت عن الطاقم التحكيمي المُكلف بإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام جالاطا سراي التركي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير أن الإيطالي دانييلي اورساتو سيدير مباراة ريال مدريد الإسباني مع جالطة سراي التركي بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير إلى خسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى قبل ان يكتفي بالتعادل بهدفين أمام كلوب بروج البلجيكي.

وستكون هذه المباراة هي الثانية التي يديرها الحكم الإيطالي للفريق الأبيض في المسابقة القارية، حيث سبق له وأن أدار لريال مدريد مواجهة ضد مالمو السويدي في سانتياجو برنابيو في دور المجموعات في الموسم 2015/2016 انتهت بفوز الملكي بثمانية نظيفة.

وسقط فريق ريال مدريد في فخ الهزيمة ضد ريال مايوركا للمرة الأولى خلال الموسم الحالي ليفقد صدارة الليجا لصالح غريمه التاريخي برشلونة.

ويأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد جلطة سراي التركي والمقرر لها الثلاثاء 22 أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد المحلي، يأتي موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد نظيره ليجانيس، حيث اللقاء المقرر إقامته الأربعاء 30 أكتوبر المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وكان ريال مدريد قد تعرض لهزيمة مفاجآة هي الأولى على الصعيد المحلي خلال الموسم الحالي ضد نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف تزامنًا مع تفوق برشلونة ضد إيبار بثلاثية دون رد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وبهذه النتائج، ينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة.

- زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد بعد خسارة مايوركا

شن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هجوما على لاعبيه عقب الخسارة من ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الموسم الحالي على يد ريال مايوركا بهدف سجله مهاجمه الايرلندي لاجو جونيور في الدقيقة السابعة.

ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد الفارو اودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاءت هزيمة الميرينجي بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة زيدان شهدت فوز الفريق خمس مرات وتعادله ثلاث مرات ليتراجع النادي الملكي للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب المباراة:"مشكلتنا في الوقت الراهن هو أنه ينبغي علينا الظهور بمستوى ثابت كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وأضاف:"في الوقت الراهن نحن لا نفعل ذلك وعلينا أن نطور هذا الجانب".

وتابع:"لا أشعر بالقلق لكني أخبر اللاعبين دائما بأنهم إذا أرادوا الفوز بالألقاب فعليهم الظهور بمستوى ثابت".

وعن الإصابات الكثيرة في الفريق، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً :"لدينا عدد كاف من اللاعبين لتغطية الإصابات وهؤلاء عليهم أن يظهروا قدراتهم الحقيقية".

وتلقى نادي ريال مدريد الإسباني هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على يد نادي مايوركا أمس في مفاجأة لجماهير النادي الملكي.

وكشفت الأرقام حتى الآن أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في ولايته الثانية يعتبر ليس أفضل من سانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر أن زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد انتصر بنسبة 50% في الدوري الإسباني.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن سولاري خلال فترة توليه تدريب نادي ريال مدريد انتصر بنسبة 70.59% في بطولة الدوري الإسباني أي بمعدل أفضل من زيدان.

فهل يتمكن زيدان من تصحيح مسار ريال مدريد في الفترة القادمة وإنقاذ الفريق أم سيرحل عن الفريق مرة أخرى.

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

- عاجل - الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر عن مدة غياب نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

سبب غياب أودريوزولا عن ريال مدريد

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وكان أودريوزولا قد حصل على طرد خلال مباراة ريال مدريد ضد مايوركا أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مدة غياب أودريوزولا عن ريال مدريد

وكشف موقع "فوتبول إسبانيا" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر إيقاف ألفارو أودريوزولا لمباراة واحده فقط في الدوري الإسباني.

وبالتالي سيفقد ريال مدريد خدمات أودريوزولا في مباراة واحده بالدوري الإسباني ولكنه سيكون متاح في مواجهة جلطة سراي القادمة بالدوري الإسباني بشكل طبيعي.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

- مفاجآت بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - أودريزولا - ميندي

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - ردوريغو.

- سولاري يحرج زيدان بعد فضيحة مايوركا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على يد نادي مايوركا في مفاجأة لجماهير النادي الملكي.

وكشفت الأرقام حتى الآن أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في ولايته الثانية يعتبر ليس أفضل من سانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر أن زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد انتصر بنسبة 50% في الدوري الإسباني.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن سولاري خلال فترة توليه تدريب نادي ريال مدريد انتصر بنسبة 70.59% في بطولة الدوري الإسباني أي بمعدل أفضل من زيدان.

فهل يتمكن زيدان من تصحيح مسار ريال مدريد في الفترة القادمة وإنقاذ الفريق أم سيرحل عن الفريق مرة أخرى.

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز

- وش السعد" حكما لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد الإسباني أمام جالطة سراي التركي في إطار دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويدير الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة ريال مدريد وجالطة سراي بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى قبل ان يكتفي بالتعادل بهدفين أمام كلوب بروج البلجيكي.

هذه المباراة هي الثانية التي يديرها الحكم الإيطالي للفريق الأبيض في المسابقة القارية، حيث سبق له وأن أدار لريال مدريد مواجهة ضد مالمو السويدي في سانتياجو برنابيو، في دور المجموعات في الموسم 2015/2016 انتهت بفوز الملكي 8/0.

- مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لصفع ريال مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي يرغب في ضم اللاعب.

مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد سترلينج

وكشفت صحفية "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد الإنجليزي رحيم سترلينج نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي يجهز عرض مالي صخم لتجديد عقد سترلينج يصل إلى 450 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوعي لإقناع اللاعب

سبب رغبة مانشستر سيتي في تجديد عقد سترلينج

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد سترلينج مقابل أي شئ لقطع الطريق على نادي ريال مدريد الذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب خلال الفترة الماضية

مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي هذا الموسم

وقد شارك رحيم سترلينج في 14 مباراة حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف وصنع هدفين آخرين.

- زيدان يكشف عن سبب سقوط ريال مدريد ضد مايوركا

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد غضبه الشديد من السقوط بهدف نظيف ضد ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال زيدان عقب مباراة ريال مدريد ضد مايوركا: "كانت انطلاقتنا في المباراة سيئة للغاية، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، وصنعنا في الشوط الثاني فرصا عديد، لكننا فشلنا في التسجيل وافتقدنا كل شيء".

وتابع زيدان لصحيفة ماركا الإسبانية: "علينا المضي قدما، لقد واجهنا فريقا متحمسا كلفنا الكثير.. لم تكن المشكلة في اللاعبين، ولكنه يتوجب علينا اللعب كل ثلاثة أيام ولا أحب أن أقول إني قلق، لكن علينا التمتع بالاستمرارية إن أردنا الفوز ببطولة هذا الموسم".

وواصل زيدان: "الإصابات ليست عذرًا في ريال مدريد ولدينا عناصر مميزة غير مصابة وعندما يحصلون على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لديهم".

- عرض خيالي من ريال مدريد لضم الصفقة التاريخية

يجهز نادي ريال مدريد عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة "الدايلي إكسبريس" البريطانية عن أن ريال مدريد يضع ستيرلينج على رأس أولوياته للتعاقد معه ودعم صفوفه.

وأضافت الصحيفة أن الريال يجهز عرضًا بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه استرليني لإقناع السيتي بالتخلي عن اللاعب وانتقاله للنادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يسعى لتدعيم صفوف الفريق بناءً على رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق