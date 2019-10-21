رياضة | أخبار برشلونة اليوم| رحيل فالفيردي يقترب ومدرب جديد يظهر وصفقة غير متوقعة على أبواب البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم| رحيل فالفيردي يقترب ومدرب جديد يظهر وصفقة غير متوقعة على أبواب البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد 20 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع الفوز الكبير الذي حققه الفريق على فريق إيبار بثلاثة نظيفة بالأمس في إيبورا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 20 - 10 - 2019 :-

- برشلونة يراقب موهبة شالكه

يراقب نادي برشلونة الإسباني الدولي المغربي أمين حارث للتعاقد معه في يناير المقبل بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية فإن برشلونة وضع لاعب الوسط المغربي صاحب الـ22 عامًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة بأن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة طلب من إدارة ناديه متابعة اللاعب استعدادًا لجلبه لصفوف البلوجرانا.

- مدير فني جديد لبرشلونة

حصل رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على موافقة اتحاد كرة القدم في بلاده من أجل الرحيل لتدريب برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيكو يان هوجام المدير الرياضي للاتحاد الهولندي أكد بشكل رسمي أن رونالد كومان يحق له ترك منصبه في حال تقدم له برشلونة بعرض رسمي في الموسم المقبل.

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وقال كومان : "كومان لديه شرط في عقده يخوله الذهاب إلى البارسا في عام 2020.. رونالدو كومان يريد تدريب برشلونة ولا يمكن الوقوف في طريق أحلامه".

- أفضل 4 نجوم في برشلونة ضد إيبار

حقق برشلونة فوزًا عريضًا أمس على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح الفريق الكتالوني في اعتلاء صدارة الليجا برصيد 19 نقطة بعد سقوط ريال مدريد أمس أمام ريال مايوركا بهدف دون ود.

وكشفت تقارير صحفية عن تقييم لاعبي برشلونة، حيث حصل الرباعي ليونيل ميسي وفرانكي دي يونج ولويس سواريز وأنطوان جريزمان على أعلى نسبة تقييم بـ8 درجات.

فيما جاء الرباعي أومتيتي ولينجليت وأرثور وسيميدو في المركز الثاني بـ7 درجات.

- ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتصدر.. والريال يتراجع

إنطلقت أول أمس الجمعه مباريات الجولة التاسعه من مباريات الدوري الإسبانى بمواجهة كانت قوية جمعت بين غرناطة الذى يقدم موسم مميز حتي الأن ببطولة الدوري وبين فريق اوساسونا وانتهت المباراة بفوز فريق غرناطة صاحب الأرض بهدف دون عن طريق اللاعب دومينجوس دوراتى، وأقيم أمس السبت 4 مباريات وشهدت الليجا الإسبانية عودة برشلونة للصدارة وخسارة جديدة لريال مدريد.

وفي مباراة شهدت تألق الثلاثي الهجومي للبارسا ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز حقق برشلونة الفوز بثلاثيه دون رد علي مضيفه إيبار، ضمن مباريات الجولة التاسعه محققاً العديد من المكاسب خلال اللقاء يعد أهمهم هو صدارة الدوري الإسباني، وأيضاً تسجيل الثلاثي الهجومي ميسي وجريزمان وسواريز لأول مرة سوياً خلال الموسم وخروج أيضاً الفريق بشباك نظيفه.

وفقد ريال مدريد صدارة الدوري بعد الخسارة أمام فريق مايوركا بهدف سجله اللاعب جونيور لاجو في الدقيقة السابعه من زمن الشوط الأول، ليفشل ريال مدريد في مواصلة الإنتصارات ببطولة الدوري الإسباني.