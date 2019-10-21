رياضة | 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميودارج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وضمت قائمة الدراويش 22 لاعبًا وهم :- حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي - محمود منصف Advertisements خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد عمار - أسامة إبراهيم - محمد مجدي - أحمد أيمن خط الوسط : عماد حمدي - مدحت فقوسة - محمد بيومي - أحمد مدبولي - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف - بيكيتي سيلفا - محمد الشامي خط الهجوم : وجيه عبد الحكيم - محمد حمدي زكي - بينسون شيلونغو - حازم مرسي.

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