الامارات | اتحاد التنس يدشن الموقع الإلكتروني الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يدشن الموقع الإلكتروني الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد التنس عن التحول بشكل كامل للعمل الرقمي، من خلال تدشين الموقع الرسمي الجديد للاتحاد تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بالعمل على مواكبة التطور العالمي والتغيرات المتلاحقة في رياضة التنس على مستوى العالم، وبما يسهل جهود القائمين على رياضة التنس داخل الدولة.

وأفاد اتحاد التنس في بيان أمس: «يأتي في واجهة مزايا الموقع الجديد استخدام النظام الالكتروني الخاص بحكم الكرسي أثناء المباريات، والمتبع حالياً في البطولات الدولية للاعبين المحترفين، إضافة الى النظام الالكتروني لتصنيف اللاعبين ومزايا عديدة أخرى».

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد التنس الأمين العام، ناصر المرزوقي، إن «اتحاد اللعبة حريص على مواكبة النقلة النوعية والفاعلة لرياضة التنس على مستوى العالم، وتحقيق الفائدة القصوى من الموقع الجديد».