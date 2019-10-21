الامارات | «سوكر بوكس» يناقش أوضاع برشلونة وريال مدريد على «دبي الرياضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوكر بوكس» يناقش أوضاع برشلونة وريال مدريد على «دبي الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناقش برنامج «سوكر بوكس»، الذي يعرض الساعة 11 مساء اليوم على قناة دبي الرياضية، أوضاع فريقي برشلونة وريال مدريد، بعد التحولات التي طرأت على الفريقين خلال الجولة التاسعة من الدوري الاسباني بكرة القدم.

وقال معد ومقدم البرنامج الزميل ميلاد موسى لـ«الإمارات اليوم»، إن حلقة اليوم ستتناول موضوعات مهمة، أبرزها أحداث ترجّل فريق ريال مدريد عن صدارة الدوري لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، خصوصاً ان الفريق الملكي بات يعاني مشكلات عدة في الآونة الأخيرة سيتم التطرق لها في البرنامج الذي يعرض كل إثنين على قناة دبي الرياضية.

كما سيتناول البرنامج السطوة المستمرة لفريق يوفنتوس على الدوري الايطالي، والعديد من القضايا الرياضية في أوروبا والعالم.