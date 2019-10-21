شكرا لقرائتكم خبر عن «سوكر بوكس» يناقش أوضاع برشلونة وريال مدريد على «دبي الرياضية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناقش برنامج «سوكر بوكس»، الذي يعرض الساعة 11 مساء اليوم على قناة دبي الرياضية، أوضاع فريقي برشلونة وريال مدريد، بعد التحولات التي طرأت على الفريقين خلال الجولة التاسعة من الدوري الاسباني بكرة القدم.
وقال معد ومقدم البرنامج الزميل ميلاد موسى لـ«الإمارات اليوم»، إن حلقة اليوم ستتناول موضوعات مهمة، أبرزها أحداث ترجّل فريق ريال مدريد عن صدارة الدوري لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، خصوصاً ان الفريق الملكي بات يعاني مشكلات عدة في الآونة الأخيرة سيتم التطرق لها في البرنامج الذي يعرض كل إثنين على قناة دبي الرياضية.
كما سيتناول البرنامج السطوة المستمرة لفريق يوفنتوس على الدوري الايطالي، والعديد من القضايا الرياضية في أوروبا والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «سوكر بوكس» يناقش أوضاع برشلونة وريال مدريد على «دبي الرياضية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.