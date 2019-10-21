الامارات | كيولي: مكانة رائدة للإمارات على خريطة الرياضات البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن كيولي: مكانة رائدة للإمارات على خريطة الرياضات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم) الايطالي رافئيللي كيولي، «المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات على خريطة الرياضات البحرية العالمية، من خلال الدور الملموس لاتحاد الرياضات البحرية والأندية الإماراتية أو من خلال مشاركة سفراء رياضة الإمارات في مختلف الأحداث والبطولات العالمية والدولية، وجدارتهم المستمرة بالصعود إلى منصات التتويج».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور كيولي مع وفد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد، وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس الاتحاد، على هامش الاجتماع رقم 92 للاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم)، الذي اختتمت أعماله أمس في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية.

وحرص وفد اتحاد الرياضات البحرية على تقديم التهنئة إلى الدكتور كيولي، بعد نهاية الاجتماع واجتماعات الجمعية العمومية بإعادة انتخابه وتجديد الثقة فيه رئيساً للاتحاد الدولي للرياضات البحرية (يو أي إم) لأربع سنوات مقبلة. وأشاد كيولي بالحضور المتميز للإمارات عاصمة الرياضات البحرية في الشرق الأوسط من خلال دعم مسؤوليها لكل الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، وكذلك الحضور الفني اللافت لأبطالها في رياضتي الزوارق السريعة والدراجات المائية، وأيضاً استمرار وجود وتميز أبناء الإمارات الذين يشغلون العديد من المناصب في الاتحاد الدولي ولجانه، ما يعكس المكانة التي تحتلها رياضة الإمارات.

وشارك حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الذي يعد العربي الوحيد الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم) في الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة تقارير اللجان المعاونة في الاتحاد الدولي، والتي تخص فعاليات وسباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية.