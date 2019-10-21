الامارات | النصر يؤكّد أزمة الوحدة الدفاعية في 3 هجمات

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يؤكّد أزمة الوحدة الدفاعية في 3 هجمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبت فريق النصر الأزمة الدفاعية الكبيرة الذي يعانيها فريق الوحدة للمباراة الثانية على التوالي، بعد الخسارة من بني ياس أيضاً بالأخطاء نفسها في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، في ظل الاندفاع الهجومي الذي قد يقوم به الفريق من أجل إحراز أي أهداف، حيث نجح المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي سبق أن فاز على الوحدة أيضاً الموسم الماضي عندما كان مدرباً لفريق بني ياس، في تكرار فوزه ونجاحه في المباراة.

وكان الوحدة قدم شوطاً مثالياً أنهاه متقدماً بهدف من ركلة جزاء، وكان الأكثر هجوماً ووصولاً لحارس مرمى النصر أحمد شامبيه، الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة، ولكن الشوط الثاني لم ينجح الفريق في تقديم المستوى نفسه، إذ نجح النصر في تبديل الأدوار وحقق الفوز على أصحاب السعادة 3-1.

التمركز الخاطئ

أثبت الهدف الأول الذي أحرزه النصر في شباك الوحدة وجود خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الوحدة داخل منطقة الجزاء، حيث نجح اللاعب الإسباني نيغريدو، في الارتقاء وسط المدافعين ولعب الكرة برأسه ليحرز الهدف الأول وسط أكثر من أربعة مدافعين من فريق الوحدة، وهذا أيضاً تكرر في مباراة بني ياس الجولة الماضية، وأعاد الهدف الحياة إلى الفريق خلال المباراة التي شهدت تحقيق أول فوز له.

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التغطية الدفاعية

الهدف الثاني للعميد النصراوي كان من خطأ جديد لدفاع الوحدة وبالطريقة نفسها، ولكن الكرة العرضية كانت بشكل شبه طولي وليس عرضياً، ما يعني عدم وجود تغطية دفاعية خلف لاعب الوحدة، ما سهل مهمة الإسباني نيغريدو، حتى وإن كان لا يستطيع أن يحرز هو الهدف كانت ستجد لاعب النصر، البرتغالي يوزي، الذي كان متابعاً للكرة العرضية أيضاً بمفرده.

سرعة الارتداد

الهدف الثالث للنصر تسبب في أكثر من مشكلة دفاعية، إذ كانت الكرة هجمة وحداوية وكرة ثابتة على حدود منطقة جزاء النصر، وكان داخل هذه المنطقة ثمانية لاعبين من الوحدة في محاولة لإحراز هدف التعادل، إضافة إلى وجود لاعب واحد فقط على حدود منطقة الجزاء لترتد الكرة هجمة مرتدة على الوحدة مع وجود لاعبين من النصر على مدافع وحداوي، وينجح البديل حبيب الفردان في إحراز هدف الاطمئنان وهو نسخة أيضاً من أحد أهداف بني ياس في الجولة الثالثة، التي شهدت فوز بني ياس بالهجمات المرتدة والأخطاء الدفاعية لفريق الوحدة الناتجة عن سوء التمركز.